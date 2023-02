La cantante Taylor Swift reveló que su madre tiene un tumor cerebral. | Fuente: AFP

Taylor Swift está pasando por un duro momento en su vida. La cantante de pop se sinceró sobre el estado de salud de su madre en una reciente entrevista con Variety. Así fue como reveló que Andrea Swift tiene un tumor cerebral, el cual fue detectado mientras ella llevaba unos tratamientos por el cáncer que padece.

"Le detectaron un tumor en el cerebro mientras estaba en tratamiento. Los síntomas que una persona experimenta cuando tiene un tumor cerebral son muy diferentes, no se parecen a nada con lo que hayamos lidiado antes, así que son unos tiempos muy difíciles para mi familia", explicó Swift.

Sobre el estado de salud actual de su madre, Taylor Swift no conserva una inocente esperanza y ha sido bastante clara al respecto. “No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué tratamiento escoger. Aquella fue una decisión que se tomó en aquel momento, pero no para ahora, para lo que está pasando”, dijo sobre los nuevos tratamientos que necesitará su familiar.

En el 2015, la artista musical contó —mediante una publicación en Tumblr—que su progenitora tenía cáncer de mama. “Ella tiene una batalla importante que luchar”, escribió en ese entonces. Después de hacerlo público, Andrea Swift entregó personalmente el premio Milestone Award a su hija, durante una emotiva ceremonia.

Desde muy pequeña, Taylor Swift siempre ha estado acompañada de su madre, quien la vio crecer artísticamente desde que la joven cantaba música country hasta convertirse en una de las intérpretes más escuchadas en el mundo. Sus seguidores le envían las mejores energías y muestras de apoyo en esta etapa tan difícil.

