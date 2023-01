La artista estadounidense Taylor Swift recibirá un premio honorífico en los GLAAD Media Awards. | Fuente: AFP

Taylor Swift será reconocida con el Premio Vanguardia por parte de la organización GLAAD, organización que defiende los derechos de las personas LGTB en Estados Unidos. La cantante de 30 años ha sido activa múltiples veces en alzar su voz por la igualdad de derechos para dicha comunidad.

"De levantarse atrevidamente ante cargos electos que tienen opiniones contra los LGBTQ+ a llamar la atención sobre la urgente necesidad de proteger a las personas LGBTQ+ de la discriminación a través de la 'Equality Act', Taylor Swift usa orgullosamente su capacidad única para influir en la cultura pop para promover la aceptación LGBTQ+", comentó la presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis.

En agosto del año pasado, Taylor Swift dijo que haber ganado en la categoría de Video del año en los MTV VMA 2019 demostraba que quienes votaron por ella "desean un mundo en el que todos seamos tratados por igual ante la ley". El videoclip de "You need to calm down" fue aplaudido por los fans por la representación de la diversidad sexual, de género y racial.

"En un momento de división política y cultural, Taylor crea música que une y que apela a su masiva comunidad de seguidores a hablar sin reservas y a exigir cambios", agregó Ellis.

Según indica GLAAD, el reconocimiento de Vangardia reconoce los “aliados que han marcado una diferencia significativa a la hora de promover la aceptación de las personas LGBTQ”. La artista Taylor Swift será premiada en la 31° edición de los GLAAD que se llevará a cabo el próximo 16 de abril en Los Ángeles.

UN AÑO FRUCTÍFERO

En el 2019, la cantante lanzó su disco “Lover”—en el cual está incluido el tema “You need to calm down”— y fue invitada a distintas premiaciones. Asimismo, ha realizado colaboraciones con otros artistas como Shawn Mendes, e incluso se reconcilió con su antigua enemiga Katy Perry.

Por otro lado, Taylor Swift participó en la película “Cats” y una de las canciones que interpreta para la adaptación cinematográfica del musical fue nominada a los Globos de Oro 2020.