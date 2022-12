La cantante Taylor Swift volvió a mostrar su generosidad con sus fans. | Fuente: EFE

Vitoria Mario, quien se presenta como "una joven afrodescendiente de 18 años con un sueño", se fijó el objetivo de recaudar en internet 44.500 euros (US$ 52.300) para pagarse los estudios de la universidad, una meta que parecía inalcanzable hasta el donativo sorpresa de la cantante Taylor Swift.

Decidida a obtener una plaza en matemáticas en la Universidad de Warwick, en el centro de Inglaterra, ella pidió ayuda a cientos de empresas y depositó cartas en los buzones de la región para financiar sus cuatro años de estudios, en especial el alojamiento.

Tras alcanzar cerca de la mitad de su objetivo en internet, recibió por sorpresa un donativo de 26.000 euros (US$ 30.600) firmado por Taylor Swift, con lo que completaba la suma.

"Estoy muy inspirada por tu recaudación de fondos y tu entrega para realizar tus sueños", escribió la cantante, de 30 años, que se abrió camino en la música country antes de pasar al pop.

"Quiero darte el resto de la suma. ¡Buena suerte en todo lo que te propongas! Con amor, Taylor", añadió.

Taylor Swift no hizo declaraciones sobre su donativo, pero su cuenta oficial de Twitter dio "me gusta" a un tuit sobre esta historia publicado por un amigo de la adolescente.

MIGRANTE EN BUSCA DE ESTUDIOS

La joven Vitoria Mario se mudó a Londres, hace cuatro años, desde Portugal sin saber hablar inglés; pero logró obtener las máximas calificaciones en todos sus exámenes.

"Mi padre falleció y mi madre se quedó en Portugal. Mudarme lejos de ella fue difícil, pero era un sacrificio que valía la pena", escribió en su página de recaudación de fondos.

Previamente, Taylor Swift había demostrado su generosidad con sus fans. En marzo pasado Samantha Jacobson aseguró que la cantante de "Shake It Off" le envió US$ 3.000 después de que publicara en su blog que había perdido su empleo como camarera por el cierre del negocio, algo que iba perjudicar su capacidad para pagar las facturas. (AFP)

Te sugerimos leer