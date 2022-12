Taylor Swift denuncia amenazas de exagente para no cantar sus éxitos pasados: 'No sé qué más hacer' | Fuente: Instagram

Momento difícil. La cantante Taylor Swift vive una complicada situación luego de denunciar que sufre de amenazas de parte de su exagente Scooter Braun y el fundador de Big Machine Records, Scott Borchetta para no interpretar sus temas antiguos durante la gala de los American Music Awards 2019, que se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre.

La artista usó sus redes sociales para compartir una extensa carta titulada "No sé qué más hacer" en la que explica con detenimiento lo que sucede. Como se recuerda, Taylor sería premiada con el galardón de Artista de la Década durante la ceremonia, por lo que preparó una performance donde interpretaría sus más conocidos temas.

"No se me permite interpretar mis viejas canciones en la televisión porque afirman que sería volver a grabar mi música antes de que me lo permitan el próximo año", comentó.

Además reveló que pese a que tiene un documental biográfico preparándose, y que sería distribuído por la plataforma Netflix, no puede usar ni su música anterior ni los videos de grabación de sus shows. "Scott y Scooter han rechazado el uso de mi música anterior o grabaciones de actuaciones anteriores para este proyecto, a pesar de que no hay ninguna mención de ellos ni de Big Machine Records en ninguna parte de la película", mencionó.

La cantante explicó que hasta el próximo año el uso de su música está condicionado por Borchetta, dueño de la disquera que tiene los derechos de sus temas. "Scott Borchetta le dijo a mi equipo que me permitirán usar mi música solo si hago estas cosas: si estoy de acuerdo en no volver a grabar versiones de mis canciones el próximo año (que es algo que legalmente tengo permitido hacer y en verdad deseo hacerlo) y también le dijo a mi equipo que necesito dejar de hablar sobre él y Scooter Braun", explicó.

"El mensaje que me envían es muy claro. Básicamente sé una buena niña y cállate. O serás castigada. Esto está mal. Ninguno de estos hombres participó al momento de escribir esas canciones. No hicieron nada para crear la relación que tengo con mis fanáticos. Así que aquí es donde les pido su ayuda", contó.

La actriz comentó que decidió denunciar publicamente para que las actitudes "tiránicas" de ambos hombres paren. "Solo quiero poder interpretar mi propia música. Eso es todo. He tratado de resolver esto de forma privada a través de mi equipo, pero no he podido hacer nada. En este momento, mi actuación en los AMAs, el documental de Netflix y cualquier otro evento grabado que planeo hasta noviembre de 2020 son un signo de interrogación", finalizó.

En junio pasado, la intérprete de "Lover" denunció públicamente a Braun por bullying y de comprar los derechos de su catálogo musical, situación que desconocía. Borchetta salió en defensa de Braun y desmintió la versión de Taylor.

