Taylor Swift se enfrentó, nuevamente, a un visitante no deseado. Él insistió que la conocía personalmente. | Fuente: Archivo

Un hombre de Iowa, Estados Unidos, que viajó a la pequeña ciudad de Rhode Island planeando "visitar" a la estrella del pop Taylor Swift, fue arrestado y acusado de posesión de herramientas de robo, informó la policía.

David Page Liddle, de 32 años, fue detenido el fin de semana después de que la policía lo descubrió en la ciudad de Westerly con artículos que incluyen más de 30 ganzúas, un rastrillo para abrir ventanas y un bate de béisbol de aluminio.

Según el periódico local, Liddle quería "ponerse al día con Taylor Swift" e insistió en que la conocía personalmente. El jefe de policía Shawn Lacey confirmó los detalles.

El sospechoso fue detenido sin incidentes y se emitió una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a cualquiera de las propiedades de Swift. También se someterá a una evaluación de salud mental.

No es la primera vez que la cantante ganadora del Grammy, que no estuvo en Rhode Island el fin de semana, se enfrenta a visitantes no deseados: en marzo, un presunto acosador fue arrestado, por segunda vez en menos de un año, por irrumpir en su casa de Manhattan.

Taylor Swift ha implementado la tecnología de reconocimiento facial, en algunos conciertos, para identificar a posibles acosadores. | Fuente: Instagram

Se ha informado que Taylor Swift, que ha citado a la violencia como uno de sus "mayores temores", ha implementado la tecnología de reconocimiento facial en algunos conciertos con el fin de identificar posibles acosadores entre la multitud.

NUEVO DISCO

Después de lo sucedido, la cantante ha lanzado "The Archer", un nuevo tema que incluirá su próximo disco, "Lover", que verá la luz el 23 de agosto.

"Lover" contará con 18 canciones, de las cuales hasta ahora solo se conocía el single "ME!", junto a Brendon Urie, (cantante del grupo Panic! At the Disco), y "You Need To Calm Down".

El nuevo trabajo parece tener un aire más divertido y romántico con un entorno de fantasía. Taylor Swift, que comenzó en la música en el country, cumplirá 30 años en diciembre y ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global del pop. Además, formará parte del reparto de la película "Cats", basada en el exitoso musical homónimo de Broadway. (Con información de AFP y EFE)

