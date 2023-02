Acosador de Taylor Swift se declaró culpable y podría obtener una pena de 5 años | Fuente: Instagram

La cantante Taylor Swift vive un momento de alivio: después de denunciar a un hombre de 27 años de acoso y amenazas, el acusado se declaró culpable. En marzo de 2020, el fiscal de Nashville dará la sentencia. El acosador de Swift podría recibir hasta 5 años de cárcel. El hombre permanecerá encarcelado hasta la sentencia.

Pero, no es la única batalla legal que enfrenta Taylor: la denuncia por plagio contra la cantante por la letra de su canción "Shake It Off" ha vuelto a los tribunales. El juzgado federal de apelación revocó el archivo del caso realizado en febrero de 2018 en California.Según informa el portal de entretenimiento Variety, la decisión de reactivar la causa se ha tomado al considerar que "la originalidad, tal y como tradicionalmente se ha entendido, es por lo general una cuestión de hecho" (no de derecho) y, por tanto, debería ser un jurado el que decidiera sobre este asunto.En su primera incursión en los tribunales, la demanda fue archivada por un tribunal de California que entendió que el fragmento de "la letra supuestamente infractora está constituido por frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor".El número de denuncias de este tipo se multiplican en los últimos tiempos en EE.UU., donde artistas como Pharrell Williams o Katy Perry fueron hallados culpables recientemente. Con información de EFE.

¿SUPERARÁ A MICHAEL JACKSON?

La cantante Taylor Swift podría arrebatar a Michael Jackson el récord de más galardones obtenidos por un artista en los American Music Awards (AMA), que anunciaron sus nominaciones, encabezadas por Post Malone, con siete, y Billie Eilish y Ariana Grande, con seis cada una.

Swift, la siguiente más nominada, con cinco candidaturas, cuenta ya con 23 premios American Music Awards por lo que solo necesitará vencer en dos de ellas para superar los 24 galardones que el Rey del Pop consiguió a lo largo de su carrera musical.

La joven cantante ya se alzó en la pasada edición como Artista del Año y está nominada de nuevo en este apartado junto a los de Mejor Artista Femenina Pop, Artista Favorito Contemporáneo, Video Favorito y Álbum Favorito Pop por su reciente y aclamado disco "Lover".

Habrá que esperar hasta el 24 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.) para conocer los ganadores la 47 edición de estos premios que, a diferencia de los Grammy, votados por expertos de la industria, se determinan por una encuesta popular entre consumidores de música.

