La cinta "Suicide Squad" está rodeada por algunas leyendas oscuras. Como que Jared Leto le envió a Margot Robbie una rata muerta. Han pasado cinco años desde su estreno y el actor finalmente aclaró el rumor.

El artista, que interpretó al Joker, fue tajante al señalar a la revista GQ: "Nunca le di una rata muerta a Margot Robbie. No es verdad".

Por el contrario, Jared Leto aseguró que le regaló a su coestrella cinnamon rolls veganos de una tienda en Toronto (Canadá).

Esto difiere de la versión de la actriz, que interpretó a Harley Quinn, quien en el 2016 dijo que recibió una rata viva del ganador del Oscar.

"Primero pensé que era asqueroso. Luego... pensé no voy a matarlo. Así que finalmente me la quedé como mascota", contó al programa The Tonight Show.

Margot Robbie le compró todos los accesorios necesarios, incluso una correa para llevarlo al set de "Suicide Squad" y pasearlo. Pero el casero de donde estaba viviendo se enteró. Ahí terminó la historia de la mascota.

DAVIS CONFIRMA LA VERSIÓN DE ROBBIE

Viola Davis, parte del elenco de la película de antihéroes, confirmó la versión de Robbie en el 2016 para Vanity Fair. "Le envió una rata negra y viva en una caja. Ella gritó y luego se la quedó", dijo en ese momento.

También contó otros desagradables regalos que Jared Leto envió al elenco como un cerdo muerto.

"Hizo algunas cosas malas", sostuvo en broma. "Dio algunos regalos realmente horribles. Tenía un secuaz que, un día, entró al cuarto de ensayo con un cerdo muerto que desplomó sobre la mesa", recordó.

"Luego se fue. Y esa fue nuestra introducción a Jared Leto", dijo la actriz de "How to Get Away with Murder".

El actor reaparecerá como el Joker en la versión de Zack Snyder de "Justice League" que se estrenará el próximo 18 de marzo a través de la plataforma HBO Max. Puedes ver el primer tráiler aquí.

