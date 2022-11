Hermana de Eleazar Gómez envía mensaje a Stephanie Valenzuela | Fuente: Instagram

La modelo Stephanie Valenzuela reapareció en la televisión, luego de ser víctima de agresión física por parte del actor mexicano Eleazar Gómez.

Durante el programa "Venga la alegría” del paíz azteca, la peruana reveló que ha tenido contacto con la hermana Eleazar, Zoraida, recordada por su papel de Lujan en la telenovela "Rebelde".

Según contó Valenzuela, Zoraida Gómez le ofreció disculpas por lo ocurrido y que fue mediante la actriz que la modelo pudo devolver las cosas de Eleazar.

“Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa", comentó.

"Ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo: 'Te quiero pedir disculpas’, le dije: ‘No tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, detalló.

Asimismo, Stephanie Valenzuela lamentó que la madre de Eleazar Gómez tenga que enfrentar esta situación y se conmovió por ella, mas no por el actor que hace una semana fue expulsado de la novela "La mexicana y el güero".

“Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón, como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien”, lamentó Valenzuela.