Stephanie Valenzuela asegura que Eleazar Gómez no le pidió perdón tras agredirla físicamente cuando ambos tenían una relación. Recientemente, la cantante peruana lanzó un tema titulado “El perdón”, el cual se inspira en los traumáticos momentos que experimentó junto al actor mexicano.

En comunicación con “Magaly TV: La Firme”, Stephanie Valenzuela habló nuevamente sobre su expareja y el juicio donde ambos se enfrentan en México. Unos días atrás, ella había mencionado que los abogados de la estrella de telenovelas le ofrecieron un acuerdo monetario, el cual rechazó para continuar por la vía legal.

“Perdón nunca me ha pedido. Lo que quiere es que yo le otorgue el perdón, pero de manera legal. Que él se haya parado como hombre y diga: ‘oye sabes qué, me equivoqué y me voy a parar en esta audiencia para pedirle perdón a Stephanie’. Nunca lo hizo”, confesó a Magaly Medina.

En ese sentido, Stephanie Valenzuela volvió a mencionar que la defensa de Eleazar Gómez intenta convencerla desde cualquier medio: “Ellos [sus abogados] ofrecen pagarme lo que sea, pero yo siempre les digo que no me den cifras. Nunca le voy a dar el perdón porque mi perdón no tiene precio. No les he recibido ningún peso”.

Una reparación civil

La modelo arequipeña Stephanie Valenzuela se atiene a la justicia mexicana y agrega que la situación es muy diferente si el dictamen solicita una reparación civil a favor de ella. Como se recuerda, la denuncia por violencia familiar que hizo contra el artista mexicano Eleazar Gómez se dio luego de que él la golpeara e intentara estrangularla en noviembre del año pasado.

“Si el juez decide que él [Eleazar Gómez] es culpable y que él tiene que pagar una reparación, ahí sí es otra situación”, dijo al programa “Magaly TV: La Firme”. “Nunca les he pedido alguna cifra y nada por el estilo”.

