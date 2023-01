Stephanie Valenzuela reacciona a las disculpas públicas de Eleazar Gómez: 'Me dan asco'. | Fuente: Instagram

Luego de que Eleazar Gómez saliera en libertad condicional y le pidiera disculpas públicas a su expareja Stephanie Valenzuela, la modelo peruana se pronunció mediante sus redes sociales:

“Buenos días, yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar. El asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente. Dios dame paciencia”, se lee en el mensaje que escribió en Instagram.

Como se recuerda, Eleazar Gómez apareció en los medios mexicanos agradeciendo a su familia por el apoyo y reveló que tomará su tratamiento psicológico. Cabe resaltar que, hace unas semanas, Stephanie Valenzuela confesó que no está de acuerdo con las medidas que tomó la justicia mexicana:

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón”, quien no aceptó las disculpas de su expareja.

Las disculpas de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela

Después de que Stephanie Valenzuela revelara que Eleazar Gómez salió en libertad condicional, el actor mexicano acusado de golpear y maltratar física y psicológicamente a la modelo peruana envió un comunicado donde pidió disculpas públicas a su expareja.

“Soy Eleazar Gómez, envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso”, se le escucha decir al medio mexicano “Venga la Alegría”.

Ahora en libertad y según Eleazar Gómez, “más tranquilo”, continuó ofreciendo disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por su comportamiento, pero especialmente a Stephanie Valenzuela:

“Quiero ofrecerle esta disculpa a ella desde el fondo de mi corazón por cualquier mal que la haya hecho pasar”, contó. Después de este mea culpa, el actor mexicano aseguró que estos cinco meses en la cárcel han sido difíciles y está arrepentido por todo lo que pasó.

