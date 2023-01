Stephanie Valenzuela no le dará el perdón judicial a Eleazar Gómez: 'Él reconoció su falta y pidió sentencia'. | Fuente: Composición

Stephanie Valenzuela sigue visitando los medios mexicanos para hablar sobre su situación con Eleazar Gómez, artista que se encuentra encarcelado, aunque aún sin sentencia por haberla golpeado. Para la modelo peruana no ha sido fácil pasar por este proceso.

Tras haberse especulado que lo había perdonado, la cantante aseguró que sí, pero de manera personal, no judicial: “Yo lo dije antes… creo que lo perdoné internamente a las dos semanas, no podía con esa cólera que tenía. Si seguía odiándolo y despertándome con ese dolor, me haría daño. Lo perdoné por mí misma, porque me amo y no quiero vivir atormentada”, comentó en el programa “Hoy Día”.

Asimismo, Stephanie Valenzuela contó cómo está avanzando el proceso contra Eleazar Gómez: “Las leyes mexicanas son claras, yo no he dado el perdón judicial, no lo voy a dar y no me van a ver dándolo. Esto queda grabado”, aseguró

Por ese motivo, la modelo peruana seguirá al tanto de esta situación, ya que el actor mexicano reconoció su falta ante las autoridades y pidió sentencia, pero si no le dan los cinco años que debería cumplir en prisión, el proceso lo llevará en libertad, cosa que teme la afectada.

SU MÚSICA BASADA EN EXPERIENCIAS

Recientemente, la artista nacional Stephanie Valenzuela lanzó su nuevo tema titulado “El perdón”, el cual ha basado en su experiencia personal tras ser agredida físicamente por su expareja Eleazar Gómez hace unos meses. “Definitivamente, la canción tiene que ver con esto. Siempre me inspiro en cosas que a mí me han pasado para escribir mis canciones”, asegura.

Trató de tomar “lo bueno de lo malo” en la traumática situación que vivió y “uno no quisiera pasar en la vida”. Así busca enviar un mensaje a otras mujeres que también hayan vivido un episodio de violencia.“Aprender o no tener los mismos errores. Es lo que quiero enseñarles a las chicas, la vida no acaba ahí. Hay que seguir con lo que nosotros soñábamos antes”, dijo a Despierta América.

Por otro lado, Stephanie Valenzuela agradece el apoyo que recibió de las pasadas parejas del actor Eleazar Gómez que también experimentaron algo similar:

“Las chicas que se armaron de valor, que fueron exnovias de Eleazar, fueron las que me dieron las ganas de seguir adelante. Fueron tres chicas que tuvieron que callar por miedo, vergüenza o temor de que las juzguen”, añadió la peruana Stephanie Valenzuela.

