La liberación de Eleazar Gómez, hecho que ocupó la atención de los medios de comunicación mexicanas, fue un duro golpe para Jeanette Karam, expareja del actor quien, al igual que Stephanie Valenzuela, había presentado una denuncia en su contra por agresión física.

De acuerdo con el programa azteca “De primera mano”, la joven modelo se mostró notablemente afectada ya que teme encontrarse con él:

“Roy Ramírez, nuestro coordinador, habló con ella”, dijo el conductor Gustavo Infante. “Nos dice que está afectada por la decisión del juez de que Eleazar Gómez saliera del reclusorio y que se victimizara el señor este, y que más adelante su abogado hablará al respecto”, comentó.

¿Por qué salió Eleazar Gómez en libertad?

Y así fue, el abogado de Jeanette Karam dijo a la revista TVyNovelas que la modelo se siente “desmotivada” por el acuerdo al que llegó Stephanie Valenzuela con su agresor:

“Jugó a su beneficio único y personal, eso depende de cada uno, pero fue desmotivador para otras víctimas. Posiblemente, la cantante peruana le permitió llegar a un arreglo con Eleazar Gómez sin importar que se habían sumado otras mujeres para hacer fuerza. El beneficio por el cual optó el actor, y que acetó Valenzuela, se llama suspensión condicional a proceso y eso implica que ella y él han llegado a una negociación económica”, señaló.

Fue así que el abogado de Jeanette Karam aseguró que el caso de la peruana llegó a su fin, sin embargo, su cliente seguirá con el proceso hasta encontrar justicia:

“Stephanie Valenzuela llegó a un acuerdo con Eleazar Gómez, por eso pudo salir. Nuestro asunto es independiente a lo de ella, nosotros seguimos trabajando en la integración de la carpeta de investigación”, finalizó.

Stephanie Valenzuela reacciona a las disculpas públicas de Eleazar Gómez

Luego de que Eleazar Gómez saliera en libertad condicional y le pidiera disculpas públicas a su expareja Stephanie Valenzuela, la modelo peruana se pronunció mediante sus redes sociales:

“Buenos días, yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar. El asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente. Dios dame paciencia”, se lee en el mensaje que escribió en Instagram.

Como se recuerda, Eleazar Gómez apareció en los medios mexicanos agradeciendo a su familia por el apoyo y reveló que tomará su tratamiento psicológico. Cabe resaltar que, hace unas semanas, Stephanie Valenzuela confesó que no está de acuerdo con las medidas que tomó la justicia mexicana:

“Si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y simplemente, decirles que estuvo bien denunciar. No me arrepiento, sé que hice lo correcto. Hoy se sabe que dije la verdad”, expresó la intérprete de “El perdón”, quien no aceptó las disculpas de su expareja.

