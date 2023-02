El actor mexicano fue detenido por presunta agresión contra la peruana Stephanie Valenzuela. | Fuente: Instagram

Eleazar Gómez, actor de "Rebelde" y "Luz Clarita", fue detenido por las autoridades mexicanas. Este miércoles 5 de noviembre, fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México por una presunta agresión contra su pareja Stephanie Valenzuela.

Según medios mexicanos como Ventaneando y De Primera Mano, la estrella de Televisa fue detenido por intentar estrangular y golpear a su pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. En estos momentos, se encuentra detenido y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de México, en donde están a la espera de mayor evidencia.

La prensa azteca reveló que los vecinos de la vivienda alertaron a una patrulla que pasaba por la zona, luego de escuchar los gritos de auxilio de la mujer en un barrio residencial de Nápolas, en CDMX, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y Valenzuela pudo ser socorrida por los agentes policiales.

El actor mexicano “se encuentra detenido en la agencia de Benito Juárez número 2 por un delito de violencia familiar con agravio bajo sospecha de violencia física”, señaló la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía, según recoge El País. Por el momento, el caso se encuentra en investigación.

José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela “Rebelde”. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

UN HISTORIAL DE COMPORTAMIENTO

En “Atrévete a Soñar”, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La ex reina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

