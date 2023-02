John Boyega cierra la posibilidad de volver a ver a Finn en el universo 'Star Wars'. | Fuente: Disney

John Boyega no quiere volver a ser Finn, su personaje en “Star Wars”. El actor británico-nigeriano considera que su papel, en la franquicia de Disney ya pasó a la historia, y no se siente apegado a él lo que le resulta normal. “No es tan profundo”, aseguró sobre pasar a otra etapa en su vida.

La estrella interpretó a Finn, un Stromtrooper que abandonó la Primera Orden para unirse a la Rebelión en la trilogía moderna de “Star Wars”. Ahora, está listo para dejar todo eso atrás y abocarse a nuevos proyectos en su carrera artística.

A través de su cuenta oficial en Instagram, John Boyega compartió una fotografía para demostrar cómo se preparaba para hacer su trabajo en tiempos de coronavirus. Por ello lucía mascarilla y un plástico encima.

Sin embargo, un fanático le dedicó sus palabras pensando en que volvería a su antigua faceta: “¡Finn usando la Fuerza en acción con un lightsaber verde (y) vestido de negro es todo lo que quiero de la próxima película de ‘Star Wars’!”. A lo que el actor respondió con “no, gracias. He seguido adelante”, acompañado de un emoji de corazón.

SIGUE ADELANTE

La respuesta de John Boyega llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales y medios de comunicación en Estados Unidos. Incluso, el actor, de 28 años, escribió un comentario sobre un artículo de Variety, donde se recogía sus declaraciones en Instagram.

“¿No es eso lo que hace la gente cuando termina un papel? O... no es tan profundo”, expresó el artista sobre un titular en el que se indicaba que había seguido adelante, después de su participación en “Star Wars”.

Algunos cibernautas señalaron que Boyega debería ser más agradecido con las oportunidades que le brindó Disney, ya que apareció en las tres películas modernas de la trilogía galáctica.

“Estoy agradecido, pero sí, deberías cerrar la puerta por mucho tiempo. La palabra clave es versatilidad. Un rol no puede cumplir eso. Déjame hacer mi trabajo y tú solo mira por favor. Las líneas están demasiado borrosas”, finalizó sobre el fin de su etapa como Finn en "Star Wars".

Te sugerimos leer