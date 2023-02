Daisy Ridley, quien da vida a Rey en la saga 'Star Wars', habló sobre la decepción del público por el Episodio 9. | Fuente: Disney

Tras las constantes críticas de los fanáticos, Daisy Ridley se sinceró sobre "Star Wars: The Rise of Skywalker". Para la actriz británica, la última película de la clásica saga fue complicada, y sobre la recepción del público se preguntó: ¿dónde quedó el amor que mostraron la primera vez con “The Force Awakens”?

En una entrevista para el podcast DragCast, la estrella de 28 años se refirió al Episodio 9, el punto máximo que resultó en la decepción total de los seguidores de "Star Wars". De acuerdo a lo que recoge NME, la intérprete de Rey considera que la última cinta fue difícil, y no sintió el mismo cariño de los fans en su estreno.

“Honestamente ha cambiado película por película, como el 98% es muy sorprendente, esta última película fue realmente complicada (…) Enero no fue tan lindo. Fue extraño, sentí que todo este amor que nos habían mostrado la primera vez (no estaba), pensé, ‘¿Dónde se fue el amor?’”, comentó Daisy Ridley.

Ridley contó que vio el documental del legado de los Skywalker —sobre la filmación del Episodio 9—, sintió nuevamente ese amor, pero su experiencia se vuelve complicado cuando la rodea gente a la que no les gusta la trilogía moderna de "Star Wars".

“Vi el documental, The Making of (the Skywalker Legacy), esta semana, y está tan lleno de amor, y creo que es algo complicado de cuando eres parte de algo que está tan lleno de amor y luego a la gente (a la que no le gusta)”, agregó.

En ese sentido, Daisy Ridley no ocultó su molestia y consideró que existe una libertad de expresión sobre aquello que no nos gusta, pero las redes sociales han cambiado este concepto. “Todos tienen derecho a que no les guste algo, pero parece que ha cambiado ligeramente”, sostuvo. “Pero creo que en general eso se debe a las redes sociales y a lo que tienes”.

“Supongo que ahora las conversaciones son más públicas, así que hay cosas que no habría visto, pero honestamente, tratando de desplazarme por mis noticias en enero y tratando de no ver las cosas de 'Star Wars', vería titulares y diría ‘Oh, Dios mío. Dios, esto es tan molesto'”, añadió sobre las críticas que vio sobre "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Finalmente, Daisy Ridley se refirió a todo como una situación complicada, pero no se arrepiente. Incluso, la actriz británica está orgullosa de haber participado en la nueva trilogía de "Star Wars", pese a sus desaciertos.

“Así que ha sido complicado, pero después de tener esa experiencia me siento realmente orgullosa de ello, y estoy muy emocionado de ser parte de ello”, confesó sobre su protagónico en la clásica saga.

