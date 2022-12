Anthony Daniels | Fuente: Anthonydaniels.com

El actor británico de 73 años, Anthony Daniels, quien es recordado por interpretar a C-3PO, un androide diseñado al servicio de los humanos que domina seis millones de formas de comunicación, se encuentra en nuestro país.

A través de su cuenta personal de Twitter, Daniels -quien apareció en los ocho episodios de la saga- aseguró que desde su llegada a Perú se ha cruzado con anfitriones “acogedores”.

“Es increíble caminar por las diminutas calles de Cusco y rozar las asombrosas y finas paredes de piedra de esta antigua ciudad; superficies tan elegantemente creadas por los incas unos 800 años antes de que se pensara en C-3PO. Perú es verdaderamente una tierra de historia humilde y anfitriones acogedores”, escribió el actor.

El actor también pisó suelo limeño y aseguró estar "asombrado" con nuestra capital y con el aeropuerto Jorge Chávez "Las barreras de estacionamiento del aeropuerto se iluminan en rojo cuando están abajo y en verde cuando están elevadas. A medida que realizan su papel sin fin durante la noche, el efecto es de una batalla de sables de luz a gran escala. Extrañamente emocionante. Una divertida bienvenida a un país increíble", escribió.

NUEVAS PELÍCULAS DE STAR WARS

A través de un comunicado, Disney ha anunciado que “Star Wars” estrenará tres nuevas películas, en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026.

Aun no se conoce la trama o el título de las películas, por el momento, se sabe que la saga ideada por George Lucas estrenará en diciembre de este año “"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", cinta que cierra su tercera trilogía y que, bajo la dirección de J.J. Abrams, incluye en su reparto a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Óscar Isaac.

Te sugerimos leer