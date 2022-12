Richard Herd falleció en su casa en Los Ángeles a los 84 años tras perder la batalla contra el cáncer. | Fuente: SyFy

Hollywood está de luto. El actor Richard Herd, quien participó en varias películas en la industria cinematográfica, falleció a los 87 años este martes 26 de mayo. De acuerdo con las declaraciones de su esposa, Patricia Crowder, a The Hollywood Reporter, el artista murió tras perder la batalla contra el cáncer.

Herd es reconocido por interpretar al señor Wilhelm en la comedia “Seinfield”, también por formar parte del elenco de "Star Trek: The Next Generation” y “Star Trek: Voyager”. Entre sus otras producciones está “Todos los hombres del presidente”, “The China Syndrome” y la miniserie “V” donde interpretó al Comandante Supremo John en 1983 y su secuela.

Pese a su avanzada edad, Herd siguió actuando y a los 80 años apareció en “A Christmas in new York” (2016) y “Get out” (2017). Además, fue pintor y miembro fundador de “The Enterpise Blues Band”, donde también estaban los actores de “Star Trek”.

En reiteradas ocasiones, Richard Herd contó cómo fue que obtuvo el papel de Wilhelm, el despistado ejecutivo de los Yankees de Nueva York que supervisa a George Costanza (Jason Alexander), en la serie cómica “Seinfield”.

“Fue fácil. Fue divertido. Fue muy acogedor. Y cuando me fui, me di la vuelta y dije: ‘Mira, tengo que decirte esto. Espero que no haga la diferencia, pero soy fanático de los Medias Rojas’”. Al día siguiente lo llamaron y le dijeron: “Ven y juega con nosotros", confesó a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con lo dicho por su esposa al medio mencionado, Richard Herd falleció en su casa en Los Ángeles donde vivía con ella, sus dos hijos y su hijastra.

