Tom Holland confirma que continuará interpretando a Spider-Man en el cine, pero fuera del MCU. | Fuente: Marvel

Spider-Man sigue haciendo noticia. Hace unas semanas, los fanáticos de Marvel se sorprendieron al confirmarse la ruptura del acuerdo comercial entre Marvel Studios (Disney) y Sony Pictures por las licencias de Spider-Man, personaje que fue incluído en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) desde 2016.

Sin embargo, el actor Tom Holland, quien dio vida al superhéroe arácnido en el MCU, señaló que continuará interpretando a Spider-Man en el cine, pero ya no pertenecerá al universo de Marvel Studios, sino aparecerá en cintas producidas y distribuidas por Sony Pictures.

En una reciente entrevista con la revista "GQ Style", el intérprete señaló que las películas de Spider-Man seguirán prosperando con el respaldo exclusivo de Sony.

"No me da vergüenza expresar lo increíbles que han sido los últimos cinco años con Marvel", comentó Holland. "Realmente he tenido el mejor momento de mi vida y, en muchos aspectos, han hecho realidad mis sueños como actor. Sony también ha sido muy bueno conmigo, y el éxito global de 'Spider-Man: Far From Home' es un verdadero testimonio de su apoyo, habilidad y compromiso. El legado y el futuro de 'Spidey' descansa en las manos seguras de Sony. Realmente no estoy más que agradecido y he hecho amigos para toda la vida en el camino", agregó.

SE CONCRETÓ EL DIVORCIO

Ya en la convención D23 Expo 2019 de Disney, el actor comentó tras enterarse de la separación entre Disney y Sony que él "continuará interpretando a Spider-Man y que atravieza el mejor momento de su vida".

"El futuro de Spider-Man será diferente, pero será igual de asombroso y sorprendente, y encontraremos nuevas formas de hacerlo aún más genial", señaló en aquella ocasión el actor.

Spider-Man ingresó al MCU en 2016, su primera aparición fue en "Capitán América: Civil War", luego de que Disney y Sony ─empresa con los derechos del superhéroe─ llegarán a un acuerdo, que sorpresivamente llegó a su fin este 2019

