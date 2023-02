Sophia Loren regresará a la gran pantalla a sus 84 años en película dirigida por su hijo | Fuente: Cannes

La actriz Sophia Loren volverá a ponerse delante de las cámaras después de una década para interpretar un papel protagonista en "The Life Ahead", la película que dirigirá su hijo Edoardo Ponti, informó la revista Variety.Loren interpretará a Madame Rosa, una superviviente del Holocausto que forjará un vínculo emocional con un adolescente de 12 años, inmigrante de Senegal, llamado Momo."The Life Ahead" ("La vita davanti a sé", en su título original en italiano) es una adaptación de la novela “La vie devant soi", escrita por Roman Gary y publicada en 1975.La obra ya se adaptó al cine en 1978, con el título "Madame Rosa", interpretada por Simone Signoret y bajo la dirección del cineasta israelí Moshe Mizrahi. El filme de entonces resultó ganador del Óscar a la mejor película extranjera de ese mismo año.A sus 84 años, Loren repetiría el papel de Signoret, aunque Ponti ya ha avanzado que será una versión muy diferente.

El rodaje de la nueva adaptación ya ha comenzado en Italia en la ciudad costera de Bari, donde la veterana actriz está trabajando unas 10 horas al día tratando de "expresar cosas en pantalla de una forma que el público va a encontrar muy sorprendente", opinó Loren en declaraciones recogidas por Variety.Sobre trabajar con su hijo, Loren aseguró que él "no se conformaría con nada que no fuera lo mejor para ella"."Él me conoce tan bien -consideró-. Conoce cada centímetro de mi cara, mi corazón, mi alma. Él solo pasará a la siguiente toma cuando alcance mi verdad más profunda".Por su parte, Ponti alabó el buen estado en que se encuentra su madrey su capacidad de trabajo."Con 84 años ella quiere darlo todo para hacer una película profunda, desafiante, tanto emocionalmente como físicamente", valoró.Según el director, "la energía y pasión" con la que Loren interpreta cada escena "es una maravilla de ver".El resto del reparto incluye a la actriz española Abril Zamora, el italiano Renato Carpentieri, el iraní Babak Karimi y el debutante Ibrahima Guys para hacer el papel de Momo. EFE

