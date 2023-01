Sophia Loren cumple 85 años: El regreso de la eterna diva del cine a la gran pantalla | Fuente: efe

Sophia Loren cumple hoy 85 años y lo hace con la misma energía de siempre e inmersa en el rodaje de su nueva película, "La vita davanti a sé", que dirige su hijo Edoardo Ponti y cuyo estreno está previsto para marzo de 2020.La diva italiana, icono de la belleza mediterránea admirada en todo el mundo, conmemorará el próximo año 70 años de carrera y quiere regalar a los amantes del cine un nuevo trabajo, un filme dramático, con mucha fuerza, en el que interpretará a una exprostituta judía.Loren es ganadora de dos Oscar y un León de Oro de Venecia. Sofia Villani Scicolone -su auténtico nombre- ha decidido ponerse delante de cámara a sus 85 años y por tercera vez bajo la dirección de uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti y protagonizar esta cinta basada en la novela de 1975 de Romain Gary "La vida por delante".

Loren trabaja en su primer filme después de cinco años para meterse en la piel de Madame Rosa, una mujer judía que escapó del Holocausto y que, con extrema reticencia, cuidará de Momo, un niño senegalés de 12 años y de carácter complicado.La eterna diva italiana ya ha sido dirigida por su hijo en "Voce umana" (2014) y "Between Strangers" (2002) y ahora demuestra, una vez más, que los años no pesan para ella.

Entre sus numerosos trabajos, Loren siempre será recordada por películas como "Africa sotto i mari", "Attila", "Peccato che sia una canaglia", "That Kind of Woman", "La Ciociara", "Matrimonio all'italiana", "I girasoli", "Una giornata particolare" o "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova". EFE