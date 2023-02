Sonya Smith, conocida por la telenovela 'Milagros', aclaró los rumores sobre una supuesta relación con su compañero de trabajo Orlando Fundichely. | Fuente: Instagram

La actriz Sonya Smith, conocida por las telenovelas "Milagros" y "Marido en alquiler", aclaró los rumores sobre una supuesta relación con Orlando Fundichely, quien se separó de Karina Rivera.

Después de las fotos en las que aparecen juntos en Miami (EE.UU.), dado que están grabando la serie "Miami Task Force", se especuló que eran más que amigos. Incluso, en un video, se veía a Fundichely quedándose dormido al lado de Smith.

Sin embargo, Sonya Smith negó cualquier vínculo romántico. "Orlando Fundichely y yo estamos trabajando en un piloto para una serie de Internet que se llama 'Miami Task Force'. Somos los protagonistas. Es simplemente un compañero de trabajo y agradecería que no estén inventando cosas que no son. Yo soy una persona muy seria y reservada en mis cosas personales", indicó la recordada protagonista de "Milagros" y "¿Dónde está Elisa?" a Radio Capital.

Sonya Smith y Orlando Fundichely trabajan en la serie 'Miami Task Force'. | Fuente: Instagram

Como se recuerda, el actor cubano terminó su relación con Karina Rivera a fines del 2018, luego de más de 15 años de matrimonio. Ellos son padres de Doris Alexia y Luciana.

Sonya Smith, que se encuentra en Perú para presentar la obra de teatro "Divinas", aclaró que las imágenes con Orlando Fundichely se dieron para que los fans vean el detrás de cámaras de la nueva producción. Además, aclaró que no estaban solos: los acompañaban otro compañero actor y el equipo de producción.

La actriz demostró su indignación al ser relacionada con un compañero de trabajo. "Eso es muy feo porque lo ponen a él como una persona que no respeta. A mí en una situación que no existe. No existe ningún tipo de relación más que de trabajo", recalcó.