Sofía Vergara deberá pagar los honorarios de los abogados de Nick Loeb, en la disputa legal por los embriones fecundados de la expareja. | Fuente: AFP

Una ardua batalla legal se ha desatado entre la actriz Sofía Vergara, protagonista de "Modern Family", y su expareja el empresario Nick Loeb por los dos óvulos fecundados que guardaron con la intención de tener un hijo bajo la modalidad de vientre subrogado. Se escribe un nuevo capítulo en esta lucha.

Un juez de Los Ángeles ordenó a la artista pagar a su expareja alrededor de US$ 79.000 por honorarios a sus abogados, en el marco de los pleitos legales por el futuro de sus embriones congelados. Una cifra menor a la que el empresario había pedido, US$ 120.000.

Sofía Vergara replicó que Nick Loeb no tenía derecho a ningún pago porque "busca costos por servicios que no están relacionados con la parte exitosa de la moción", pero el juez no estuvo de su parte. Ella deberá pagar dentro de los 30 días del fallo, según los documentos de la corte que obtuvo Radar Online.

Sofía Vergara quiere destruir los óvulos fecundados. | Fuente: Instagram

UNA LARGA DEMANDA

La lucha legal entre la actriz y el empresario es por dos óvulos fecundados con el esperma de Loeb. La historia data del 2010 cuando empezaron a salir. Más adelante, en el 2013, la pareja decidió congelar los óvulos de la colombiana, debido a que buscaban tener un hijo bajo la modalidad de vientre subrogado.

En ese momento, acordaron que ninguno podría usar los embriones para tener un hijo, sin el consentimiento del otro. La pareja terminó su relación en 2014 y un año después, Nick Loeb demandó a Vergara por la custodia de los embriones para implantarlos en otra mujer. “Se han creado vidas… no las voy a descartar”, aseguró. Sin embargo, la actriz de "Modern Family" prefiere destruirlos.

Aunque Sofía Vergara afirma que nadie puede utilizar el material genético de otra persona sin su consentimiento (por ser un delito penal), en octubre del 2015 un juez desestimó este argumentó, por lo que continuó peleando por la vía judicial.

En suma, ya son tres las veces queha demandado a la famosa actriz. Según él, tiene varios motivos para conservar a los embriones., dijo el empresario ante las pantallas de televisión.