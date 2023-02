Carmen Villalobos cuenta cómo obtuvo el papel de 'Catalina Santana' en 'Sin senos no hay paraíso'. | Fuente: Captura de pantalla

La novela colombiana “Sin senos no hay paraíso” revolucionó Telemundo luego de que su historia impactara a más de un fanático. A pesar de que han pasado más de 20 años de su estreno, las protagonistas recuerdan su papel en esta producción con mucho cariño ya que algunas de ellas se hicieron conocidas por su personaje.

Así fue con Carmen Villalobos, la popular ‘Catalina Santana’ quien no dudó en contar cómo fue que audicionó para este papel. De acuerdo con las declaraciones de la actriz, ‘Cata’ tenía que ser una niña dulce por fuera, pero una fiera por dentro, cualidades que aseguró haber tenido para interpretarla.

Como se recuerda, este personaje la llevó al reconocimiento mundial a pesar de haber estado trabajando en la actuación desde hace siete años. Cuando le llegó la oportunidad de hacer el cásting, no lo dudó ni un minuto.

“La audición duró como un mes, porque era un proyecto al que le querían meter toda la ficha. No querían equivocarse con la protagonista. Me audicionaron desde la primera vez e iban como descartando hasta que me escogieron”, recordó la actriz colombiana para el diario El Universo.

A pesar de que fue uno de los cástings más largos de su carrera, no se arrepiente de ello ya que, si no fuera por ese tiempo dedicado, no hubiera logrado ser ‘Catalina’. Sin embargo, consideró que tuvo dificultades para la interpretación, pero nada que no podía resolver:

“Fue difícil porque querían a una chica que se viera inocente, pero que tuviera el tipo de mujer prepago, que cuando le operaran los senos tuviera el carácter de mujer hecha y derecha. Tocaba dar los dos tonos, el de niña inocente y el de mujer adulta y sexy”, relató.

La novela “Sin senos no hay paraíso” le abrió las puertas al mundo internacional. Fue tan grande el éxito que firmó un contrato exclusivo con Telemundo. Actualmente está trabajando en las grabaciones del remake de “Café con aroma de mujer” donde será la antagonista y buscará -de alguna u otra manera- quitarse el papel de niña buena.

