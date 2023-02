Silvia Pinal pierde contrato de exclusividad en Televisa después de 22 años de trabajo. | Fuente: Twitter

Luego de que saliera a la luz que Silvia Pinal, actriz y productora, perdiera dinero tras quitarle la exclusividad en Televisa, salió a dar su punto de vista sobre esta situación ya que asegura que no hay un papel donde diga que ya no pertenece a la casa televisora.

En una entrevista con el programa Sale el Sol, la madre de Alejandra Guzmán confesó que fue su hijo Luis Enrique quien se enteró de esa triste noticia y él lamentó que estén pasando esas cosas ya que ella botó “sangre, sudor y lágrimas en esos foros del canal”.

Por ese motivo, Silvia Pinal aseguró que no se quedará con los brazos cruzados, sin embargo, aseguró que no tomará medidas legales: “Tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”, comentó.

Por otro lado, la exconductora de “Mujer, casos de la vida real”, recordó que ella formó parte de Televisa cuando ni siquiera tenía ese nombre, sino XEQ. No obstante, cree que su pérdida de exclusividad se dio por la pandemia:

“Es mi compañía, imagínate si me voy a salir, tampoco voy a estarme peleando con la gente, Dios dirá, y pues que nos ayude para seguir viviendo y seguir sacando las cosas bien y sigamos triunfando con la compañía. Seguimos creciendo, teniendo amistad, apoyo y pues ni modo, las cosas cambian y tenemos que aguantarnos”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones de Luis Enrique, trató de comunicarse con un alto directivo de Televisa, pero al momento de tocar el tema de su madre, se fue por la tangente y solo atinó a decirle que iba a revisar su caso.

A pesar de que podía iniciar un proceso legal, aseguró que no se llegará a esa situación ya que esperan que ambas partes lleguen a un acuerdo: “Mi mamá dio toda su vida por la empresa como para que tenga que estar litigando, buscando ayuda legal”, aseguró el hijo de Pinal. Además, no ha firmado un documento confirmándole su salida de Televisa.

