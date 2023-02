Haruma Miura interpretó a Eren en el live-action de 'Shingeki no Kyojin'. El actor falleció a los 30 años, según reportaron autoridades japonesas. | Fuente: Captura de pantalla

Haruma Miura, protagonista del live-action de “Shingeki no Kyojin”, fue hallado sin vida a los 30 años en su vivienda, en Japón. El sábado 18 de julio, el actor japonés de cine y televisión fue reportado fallecido, según The Japan Times. De acuerdo al reporte de la policía, se señaló un suicidio como causa de la muerte.

Las primeras informaciones de The Japan Times indicaron que Miura fue encontrado muerto en su domicilio. Más tarde, las autoridades japonesas revelaron que el actor había fallecido por ahorcamiento autoinfligido al evaluar toda la evidencia encontrada en el lugar. Cabe destacar que no se encontró una nota de suicidio.

Actualmente, se desconoce mayor información sobre las razones que llevaron al actor japonés de "Shingeki no Kyojin" a tomar esta decisión, pero se suma a la lista de nuevas estrellas asiáticas que parten de forma trágica.

La noticia del fallecimiento de Miura ha conmocionado a sus seguidores en Japón y en todo el mundo, ya que alcanzó la fama internacional al protagonizar el live-action de “Shingeki no Kyojin”, basado en el reconocido manga de Hajime Isayama, en el 2015. Paralelamente, había trabajado en diversos otros proyectos para el cine y la televisión.

LA CARRERA DE HARUMA MIURA

A los 7 años, Haruma Miura empezó su carrera actoral con su participación en el drama televisivo “Agri”. Sin embargo, su gran paso al reconocimiento se debió a la serie “Gokusen 3”, y posteriormente la película “Gokusen: The Movie”. Ambas producciones estuvieron inspiradas en el manga homónimo.

En ese sentido, la fallecida estrella nipona tuvo roles en otros dramas japoneses como “Samurai High School”, “Bloody Monday”, “Last Cinderella” y “Never Let Me Go”. En su país, también tuvo una faceta teatral participando en las obras “Hoshi No Daichi Ni Furu Namida”, en el 2009, y “The Illusionist Musical”, de este año.

Haruma Miura se hizo conocido internacionalmente por protagonizar la adaptación al cine de “Kimi Ni Todoke”, recordado manga de comedia romántica, y “The Eternal Zero”, un drama bélico con referencias a la II Guerra Mundial. En el 2015, interpretó a Eren en el live-action de “Shingeki no Kyojin”, y poco después volvió al rol con “Attack On Titan: End Of The World”.

