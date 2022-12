Sharon Stone recreó el icónico cruce de piernas de 'Bajos instintos'. | Fuente: Captura YouTube

A sus 61 años, Sharon Stone recreó el cruce de piernas que tan famosa la haría en la película "Bajos instintos" (1992), durante una ceremonia en la que aceptó el premio a Mujer del Año por la revista "GQ". No obstante, no lo hizo como un homenaje a la cinta sino para recordar lo díficil que fue volver a "ganar su dignidad" por hacer simplemente eso.

Asimismo, la actriz señaló que el director, Paul Verhoeven, le pidió que le entregara su calzón antes de grabar la icónica escena donde se ve a Stone cruzar las piernas en un cuarto de interrogación lleno de hombres.

"Hace algunos años, estaba sentada en el set y mi director me dijo: '¿Puedes pasarme tu calzón? Porque se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero [tranquila] que no veremos nada'", recordó la protagonista de "Bajos instintos". Ella accedió, pero "no sabía que ese momento iba a cambiarme la vida".

Luego Sharon Stone pidió al público que imite sus movimientos. "¿Se sienten empoderados? Tal vez no", dijo para luego pedírles respetar sus cuerpos, como ella hizo, al tiempo que exigió mayores leyes contra delitos (no específica, pero se puede entender como la violación a la intimidad hasta delitos sexuales).

"Tenemos los mismos derechos de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener y nadie tiene derecho a quitárnoslo", apuntó.

Sharon Stone recordó lo difícil que fue "ganar su dignidad" después de solo cruzar las piernas, por lo que agradeció que "GQ" la eligiera la Mujer del Año cuando "hubo un momento en que solo fui una broma".

La película "Bajos instintos" se convirtió en la cuarta más taquillera de 1992 en Estados Unidos. La cinta, conocida por sus escenas de sexo gráficas, se centra en el personaje de Michael Douglas, un detective que es seducido por su principal sospechosa (Stone).