Shannen Doherty confiesa que su cáncer de mama regresó con fuerza. | Fuente: AFP

En febrero de este año, Shannen Doherty contó que el cáncer de mama que padecía había regresado con fuerza. Sin embargo, los tratamientos, las quimioterapias y más citas al médico para evitar la expansión del mal, no resultaron suficientes ya que algunas células cancerígenas habían sobrevivido.

En una entrevista con la revista Elle, la recordada actriz de “Beverly Hills 90210”, confesó que el mal se había convertido en metastásico o Estadio IV, lo que significa que se extendió más allá de sus senos.

Ante esta situación, la productora y directora estadounidense confesó que no se sentía preparada para irse: “No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí (…). Estoy petrificada y bastante asustada”, dijo la artista.

También contó que uno de los momentos más duros que vivió fue cuando tuvo que contárselo a su madre y a su productor, Kurt Iswarienco. Asimismo, Shannen Doherty planea vivir por mucho tiempo, sin embargo, ya tiene pensado despedirse de sus seres queridos con cartas:

“No me he sentado a escribirlas todavía, pero es algo que necesito hacer. Hay cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi marido sepa lo que significa para mí”, sostuvo.

La actriz aseguró que hará algunos vídeos personalizados para que sus familiares puedan verlo cuando ella ya no esté viva: “Siempre que encuentro el momento para hacerlo, hace que lo sienta muy definitivo. Es como si estuviera desistiendo, y no lo estoy haciendo. Me siento una persona muy sana. Es difícil dejar todo cerrado cuando sientes que vas a vivir otros diez o quince años”, comentó.

Su esposo también fue entrevistado por la revista Elle donde solo tuvo palabras de cariño hacia Shannen quien viene trabajando en sus redes sociales para ayudar a más pacientes con cáncer:

“La gente tiene la imagen de que alguien con un cáncer en fase cuatro está sentada con una bata gris de hospital, mirando por la ventana desde su lecho de muerte. No veo a una paciente de cáncer cuando miro a Shannen. Veo a la misma mujer de la que me enamoré”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".