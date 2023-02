Shakira muestra su radical cambio de look y regresa a sus inicios musicales. | Fuente: Instagram

De regreso a sus orígenes. La cantante Shakira sorprendió a más de un fanático luego de publicar una fotografía donde mostró su cambio de look. La intérprete de “Girl like me” volvió a los inicios de su carrera musical al lucir un nuevo color de cabello.

Dejando atrás su tono rubio, la colombiana se pintó de rojo trayendo nostalgia entre sus fanáticos. Este cambio rememoró la época en la que se hizo conocida a nivel internacional por su disco “¿Dónde están los ladrones?” (1998) y su presentación en el MTV Unplugged que le mereció el premio Grammy anglo y dos Latinos.

En su última publicación en su cuenta de Instagram, Shakira mostró cómo fue su cambio de look y aseguró a sus seguidores que “mi idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí, que era más intenso”, contó.

A un día de haberlo publicado, la foto de la colombiana logró más de un millón de ‘Me gusta’ y miles de comentarios de sus seguidores, quienes recordaron las mejores épocas de la cantante.

VENTA DE LOS DERECHOS DE SU MÚSICA

Shakira se ha sumado a la creciente relación de artistas compositores de primera línea que deciden vender su catálogo de canciones, una lista que en las últimas semanas ha incorporado también los nombres de Bob Dylan, Neil Young o Lindsay Buckingham, exmiembro de Fleetwood Mac.

En el caso de la cantante colombiana, la destinataria al cien por cien de su repertorio actual (que está integrado por 145 temas) ha sido Hipgnosis Songs Fund, que es una compañía británica de gestión de canciones e inversión en propiedad intelectual de música cofundada en 2018 por Nile Rodgers y Merck Mercuriadis, quien en su momento dirigió la carrera de figuras como Beyoncé o Elton John.

"Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores (...) que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones", dijo la intérprete de "Girl like me" en un comunicado.

