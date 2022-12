Compañeras de Lynn Cohen de 'Sex and the City' se despiden de la actriz. | Fuente: Captura de pantalla

La actriz de “Sex and the City”, Lynn Cohen, falleció el 14 de febrero dejando atónitos a la industria del cine. Al enterarse de esta noticia, sus compañeras de la famosa serie decidieron dejarle mensajes de agradecimiento y de homenaje.

Sarah Jessica Parker fue una de las primeras en dejar sentidas palabras. A través de su cuenta de Instagram, la popular “Carrie Bradshaw” subió una foto de Lynn y escribió lo siguiente:

"Cohen. La querida y necesaria Magda de Miranda. Nuestra querida compañera de Sexo en Nueva York. Talento, gracia, inspiración. Descansa en paz".

Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en “Sex and the City”, también se pronunció sobre la muerte de su compañera y publicó una imagen de las dos mientras sonríen para las cámaras: "Nuestra hermosa Lynn Cohen. Pasando de la naturaleza a la eternidad. Descansa en paz".

Por otro lado, Kristin Davis, “Charlotte York” en la serie, no publicó nada en sus redes, sin embargo, a través de sus historias de Instagram, la actriz compartió la foto que subió Sarah Jessica Parker a sus redes y escribió:

"Lynn destacaba en todo de lo que era parte. También era una persona encantadora e inteligente. La vamos a extrañar".

Lynn Cohen no solo trabajó en “Sex and the City” como ‘Magda’, la niñera y ama de llaves de Miranda Hobbes, interpretado por la actriz Cynthia Nixon; también participó en la película “Los Juegos del Hambre” donde fue ‘Mag’ y la última aparición que tuvo en la pantalla chica fue en el 2018 en la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, de Amazon Prime.

Los inicios de la actriz no fueron en la televisión sino en el teatro, ha participado en varios escenarios de Broadway y debido a su trayectoria ha estado nominada a los premios Lucille Lortel y de la Liga de Drama, así como el premio Bowden de los nuevos dramaturgos, el premio Fox Fellow, el premio Lilly y el Richard Seff de la Actor’s Equity Association.

