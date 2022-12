Lynn Cohen, reconocida por su papel de “Magda” en “Sex and the City”, falleció a los 86 años. | Fuente: Captura de pantalla

Lynn Cohen, reconocida por su papel de “Magda” en “Sex and the City”, falleció a los 86 años el 14 de febrero, de acuerdo con su manager, Josh Pultz.

La actriz apareció en 13 capítulos de la serie entre los años 2000 y 2004, además, su participación se hizo más memorable en las dos películas de esta entrega que se estrenaron en el 2008 y 2010.

El personaje que Lynn Cohen daba vida era de Magda, la niñera y ama de llaves de Miranda Hobbes, que fue interpretado por Cynthia Nixon.

Sin embargo, “Sex and the City” no fue el único proyecto en el que trabajó, también estuvo en “Ley y el Orden” y en sus franquicias "Ley y orden: intención criminal" y "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales".

La última aparición que tuvo en la pantalla chica fue en el 2018 en la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, de Amazon Prime.

Lynn Cohen será recordada por sus papeles en las películas "Munich" de Steven Spielberg y "The Hunger Games: Catching Fire" y en el cortometraje "Artemis & the Astronaut".

La actriz nacida en Kansas City, Missouri, en 1933 estudió la carrera de actuación en los Estudios Michael Howard en Nueva York. En 1960 se casó por primera vez, sin embargo, su esposo falleció después de dar a luz a su primer y único hijo. Nueve años más tarde, en 1969, se casó nuevamente con Ronald Theodore Cohen, quien fue su compañero hasta su deceso.

Lynn Cohen no solo actuó en películas, también estuvo participando en obras de Broadway ya que inició en el teatro. Debido a su buen desempeño, estuvo nominado a los premios Lucille Lortel y de la Liga de Drama, así como el premio Bowden de los nuevos dramaturgos, el premio Fox Fellow, el premio Lilly y el premio Richard Seff de la Actor’s Equity Association.