Servando y Florentino: Cantante pasa incómodo momento por su compatriota en Cusco. | Fuente: Facebook de Servando y Florentino

En redes sociales se ha viralizado un video donde se observa al cantante Servando Primera caminando por la Plaza Mayor del Cusco, pero su visita por las inmediaciones del lugar turístico fue interrumpido por un ciudadano venezolano, quien empieza a confrontarlo.

La discusión del cantante venezolano con su compatriota siguió hasta la puerta de una discoteca, donde fue tildado de ‘chavista’ y le reclamaron por estar resguardado por cuatro personas.

“Tú a mi no me conoces, si yo fuera un hijo de p…esto a mi me valdría m… pero no es así, tú no sabes de dónde vengo, tú me reconoces pero no me conoces”, dijo en su defensa al cantante de salsa.

Cantante Servando Primera pasó incómodo momento cuando un compatriota lo confrontó en Cusco | Fuente: La Noticia como es

Ante el altercado del integrante del dúo “Servando y Florentino” y un ciudadano venezolano, motivó a que el personal de seguridad de la discoteca interviniera para que el cantante pueda ingresar sin que sea agredido físicamente.

Esta no es la primera vez que el cantante de salsa pasa por similar situación. El agosto del 2017, Servando Primera fue acusado por un grupo de venezolanos de favorecer a Hugo Cháver y Nicolás Maduro mientras estaba en un restaurante en Estados Unidos.

