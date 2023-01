Serena Liu falleció a los 44 años tras no recibir un trasplante al corazón. | Fuente: Captura de pantalla

Serena Liu, actriz, cantante y bailarina taiwanesa, falleció a los 44 años, de acuerdo con el portal de noticias chino Sohu. La también llamada Liu Zhen, estaba en coma en el hospital General de Veteranos de Taipei luego de someterse a una cirugía de reparación de válvula cardiaca.

Su esposo, el cantante Shin Lung, pidió días antes en su cuenta de Facebook donde que le envíen energías positivas a Serena en ese momento tan crucial: "Liu Zhen necesita la ayuda de todos para ayudarla a superar este gran obstáculo".

Además, el artista de 48 años, también escribió un sentido mensaje en sus redes y comentó la necesidad de que una mamá tiene que estar con su hija: “Estoy dispuesto a renunciar a mi propia vida por la de ella. Nuestra hija tiene solo cuatro años y puede prescindir de su padre, pero no puede prescindir de su madre".

Serena Liu, actriz que participó en “The rise of the Tang Empire” en el 2006, quiso mantener en secreto su estado de salud mientras esperaba su trasplante al corazón. No obstante, su agonía se hizo más grande.

Comenzaron a formarse coágulos de sangre en su cerebro que por más que las operaciones que le realizaban para desaparecerlos, regresaban con más fuerza y el último ocasionó que se paralizara el lado izquierdo de su cuerpo.

En una entrevista que le hicieron en Apple Daily, Shin Lung, indicó que no había una fecha segura para realizar la operación y cada día que pasaba se volvía más peligrosa su situación.

Después de que Serena Liu falleció, el hospital General de Veteranos de Taipei publicó un informe donde un trabajador del lugar aseguró que “no se pudo conseguir un trasplante para ella, ni siquiera en el último minuto”.

La agencia que representaba a la pareja, la CEO Jacky Wu, ofrecieron una conferencia de prensa donde aseguraron que se le retiró el soporte vital el día domingo 22 de marzo, después de que el equipo médico confesara que su condición era irrecuperable.

