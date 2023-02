Durante siete años, Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una turbulenta relación. Ahora, ella indica que existió 'abuso emocional'. | Fuente: EFE

El intermitente romance entre los mediáticos Selena Gomez y Justin Bieber fue motivo de innumerables portadas. Tras el final definitivo, en marzo del 2018, la cantante por fin decidió alzar la voz sobre el "abuso emocional" que vivió durante la relación, además de superar el dolor que conllevó.

"He encontrado fortaleza. Es peligroso mantenerse con la mentalidad de víctima. No estoy siendo irrespetuosa, sí siento que fui víctima de cierto tipo de abuso", reveló la artista, de 27 años, a la National Public Radio para luego aclarar que se refería a un abuso emocional.

La intérprete, que acaba de lanzar su nuevo álbum "Rare", aseguró que no quiere seguir hablando sobre este tema [su pasada y complicada relación con Justin Bieber] por el resto de su vida. "Estoy orgullosa de decir que me siento más fuerte que nunca y he encontrado la manera de atravesarlo con la mayor gracia posible", sostuvo.

LA VERDAD DETRÁS DE LA MÚSICA

Su nuevo tema "Lose You to Love Me" ─de la cual se decía era una indirecta al cantante canadiense─ la ayudó a lidiar con el dolor. Selena Gomez aseguró que no se trata de una canción de odio, era su manera de decir: "hubo algo hermoso que nunca voy a negar. Terminó, lo entiendo y respeto. Ahora estoy entrando a un nuevo capítulo".

La exchica Disney explicó que la letra de la canción tiene un significado diferente para ella, en este momento, que cuando la escribió. "Sentí que no tuve un cierre con respeto, lo acepté, pero sé que necesitaba una manera de decir algunas cosas que quería haber dicho", indicó.

La revista People buscó un comentario de Bieber, pero su representante no respondió.

La mediática pareja, conformada por Selena Gomez y Justin Bieber, inició su relación en el 2011 y tuvieron un romance intermitente durante siete años. Meses después de terminar, el intérprete canadiense le propuso matrimonio a la modelo Hailey Baldwin con quien se casó en setiembre del 2018.

