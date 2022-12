Selena Gomez responde a Justin Bieber | Fuente: Instagram

Selena Gomez mantuvo una relación amorosa con Justin Bieber, pero la historia de amor acabó en el 2018. Sin embargo, hace solo unas semanas atrás, el intérprete de “Baby” confesó que le hizo daño a la cantante.

De acuerdo a Hollywood Life, la también actriz ha manifestado sus sentimientos tras las declaraciones de su exnovio. “Selena se siente reivindicada por las palabras de Justin, pero eso no recupera todo lo que sucedió mientras estaban juntos", indicó una fuente del mencionado medio.

Asimismo, indicó que Selena Gomez aprecia lo que Bieber ha hecho y espera que su arrepentimiento sea verdadero; no obstante, no quiere que la sigan relacionando con el cantante, que ya está casado.

“Selena no quiere que su relación con Justin la defina, pero siente cierto consuelo de que él hablara sobre lo que hizo. Ella espera que él sea sincero”, continuó la fuente, quien recalcó que las palabras de Justin "no la ayudarán a avanzar de ninguna manera".

Según la persona allegada, la artista ha tomado una ruta totalmente diferente a la de Justin para curarse. "Para eso es su música, para cuidar esas emociones", afirmó.

Asimismo, para Selena Gomez es importante que “en lugar de repetir las cosas una y otra vez, finalmente piense que está en un lugar donde su futuro es brillante. Lo que Justin dijo es lo que es y ella sacará cualquier cosa positiva que pueda, pero no va a hacer ni romper nada para su avance emocional”.

LA CONFESIÓN DE JUSTIN BIEBER

El cantante Justin Bieber declaró para Zane Lowe que su relación amorosa con Hailey Baldwin afectó a su expareja, Selena Gomez. El artista aseguró que ambos se hicieron daño.

“Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gómez) me amaba y verme con alguien más la lastimaba. A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”, confesó Bieber de 25 años.

