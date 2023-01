La última canción de Justin Bieber sería una respuesta a 'Lose You To Love Me' de Selena Gómez | Fuente: Instagram

El cantante Justin Bieber está pasando por uno de los momentos más agradables en su vida tanto musical como emocional. En más de una entrevista y a través de sus redes sociales, el artista se ha mostrado enamorado de su esposa Hailey Baldwin y además, estrenó su nueva canción a la que tituló "Yummy".

Después de cuatro años de ausencia en la industria de la música, la expareja de Selena Gomez regresó con fuerza para lanzar su nuevo álbum. A pesar de que solo ha mostrado un tema, sus fanáticos esperan que durante los próximos meses los sorprenda con más material.

En el vídeo promocional de "Yummy" que se dio a conocer previas a Navidad, Justin Bieber dice lo siguiente: "Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores y todas las cosas por las que he pasado".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la frase que el artista dice al final de la producción haciendo alusión a la relación que tuvo con Selena Gomez: "Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú (Hailey Baldwin)".

Justin Bieber asegura que el disco que lanzará será diferente a todos los que realizó a lo largo de su carrera y evitó hablar sobre su nuevo tema: "Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté (...) Todos tenemos historias diferentes, yo estoy emocionado de compartir la mía. es la música que más amo de todo lo que he hecho".

¿'Lose You To Love Me' era para Justin Bieber?

Una de las últimas canciones de Selena Gomez fue 'Lose You To Love Me' donde habla sobre decirle adiós a un amor del pasado. Al lanzar el tema, muchos de sus seguidores aseguraron que era una indirecta para Justin Bieber ya que la historia que cuenta parecer ser suya.

Al hacer innumerables entrevistas para promocionar su éxito no confirmó ni negó que era una dedicatoria para su expareja, a pesar de ello, el esposo de Hailey Baldwin le deseó lo mejor ya que se está dedicando a lo que siempre le gustó.

Te sugerimos leer