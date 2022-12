Selena Gomez habla abiertamente de sus problemas mentales y cómo pudo superarlos. | Fuente: Instagram | Selena Gomez

Selena Gomez ha hablado abiertamente de sus problemas psicológicos y dijo que expresar sus sentimientos abiertamente ha sido “liberador” ya que considera que es bueno sacar los “monstruos internos” para su salud mental.

Tras el lanzamiento de su disco “Rare”, la exchica Disney confesó que este material ha dado pie a una nueva persona que se aceptó tal cual es y dejó atrás la imagen de celebridad perfecta.

“Creo que cuando puedes hablar de ello, te asustas menos. Así que diría que he ganado mucha libertad desde que empecé a abordarlo de esta manera. Hubo un momento en mi vida en que me sentía diferente, como que no entendía por qué reaccionaba de la forma en que lo hacía. Me preguntaba: ‘¿Por qué me siento así y nadie más lo hace?’. Tuve que hacer un gran trabajo para poder entender esa parte”, aseguró en el marco de un evento virtual organizado por la revista Teen Vogue.

Por otro lado, Selena Gomez se animó a hablar con sus seguidores que también tienen los mismos problemas que ella y les aconsejó que se expresen sin tener miedo ya que la estabilidad emocional se logra exponiendo tus problemas.

“Creo que mi carrera y mi trayectoria personal se han visto muy marcadas por momentos muy concretos. Cuando de repente me di cuenta de la importancia de hablar y expresar tus emociones, hice todo lo posible para que la gente de mi entorno supiera que sincerarse sobre los sentimientos de cada uno era genial para aprender a lidiar con ellos. Y ahora estoy obsesionada con conseguir que todo el mundo haga lo mismo”, expresó.

Como se recuerda, Selena se ha encargado de ayudar a más personas con el lanzamiento de ‘Rare Impact Fund’, organización sin fines de lucro que está dedicada a quienes tengan bajos recursos y no pueden tratarse en un hospital.

Esta iniciativa forma parte de su compañía de belleza, ‘Rare Beauty’, y tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para que, en 10 años, puedan cubrir los gastos en tratamientos a las comunidades que no tienen acceso a la salud mental.

