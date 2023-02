Sebastian Rulli deja sentido mensaje para su mascota. | Fuente: Instagram

Sebastián Rulli suele compartir en Instagram momentos divertidos junto a su novia, la actriz Angelique Boyer. Sin embargo, esta vez, el actor argentino hizo una triste publicación.

Rulli dejó un sentido mensaje tras la muerte de su perrito, que había llamado Gaucho y que lo acompañó durante 13 años, desde que lo rescató de la calle.

"Gaucho: Desde que nos conocimos nos hicimos inseparables", inició su post, en el que detalló cómo fue el momento que lo encontró y decidió adoptarlo.

"Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasion(2007) y estabas tan sucio y desprolijo que te decían El Mugres. Después de llevarte a la veterinaria te devolvieron pelon y estabas tan feliz, juguetón y cariñoso, que te adopte y bautice como 'El Gaucho'", sostuvo.

El intérprete nacionalizado mexicano señaló que su mascota era su mejor amigo, y no solo de él, sino también de su hijo Santiago. "Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del Guapo... que no conoce la vida sin que estés a su lado", anotó.

El intérprete, recordado por su participación en las telenovelas "Rubí" y "Teresa", manifestó el amor que sintió por su compañero de cuatro patas.

"Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre. Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional", escribió en la red social.

"Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiendome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables", añadió.

Finalmente, Sebastián Rulli agradeció por todo el tiempo que estuvo su mascota acompañándolo y aseguró que lo extrañará por siempre.

"Gracias por tanto Mi GAUCHO. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa en paz", concluyó.

Te sugerimos leer