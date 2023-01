Sebastián Ligarde contó que los ejecutivos de Televisa ─con quien trabajó del 1986 al 2002─ le pidieron que no revelara que es homosexual. | Fuente: Instagram

Sebastián Ligarde, el recordado villano de la telenovela "Quinceañera", lleva más de 30 años de relación con su pareja Jorge López, con quien se casó en el 2014. Un año antes, revelaba su orientación sexual. Él contó que los ejecutivos de Televisa ─con quien trabajó del 1986 al 2002─ le pidieron que mantuviera escondida su orientación.

"Exacto, [me pidieron que no salga del clóset]. Que no fuera a lugares públicos, que no fuera a bares porque eso iba a voltear a las fans en contra mía", reveló en el programa "Camilo" de CNN.

Sebastián Ligarde también recordó lo orgullosa que se mostró su hija, Dawn Amedee, cuando dio a conocer que es homosexual. "El día que salí del clóset, ella me dijo que nunca había estado más orgullosa de mí en toda su vida. Y mi yerno incluso lloró y así me felicitó", comentó el actor de "María, la del barrio" y "Primer amor...a mil por hora" para luego agradecer a su familia su aceptación.

Por otro lado, el recordado villano de telenovelas de Televisa habló sobre un difícil episodio en su vida: cuando fue víctima de abuso sexual en su adolescencia. Esto sucedió cuando se encontraba en un internado entre los 12 y 14 años. Primero por el encargado de cuidar a los alumnos y luego por cuatro compañeros mayores que él.

"Fueron varios episodios, muy fuertes, muy desagradables. Nocturnos siempre [...] Había otros cuatro muchachos, y estos cuatro me golpearon. Tengo las cejas todavía llenas de cicatrices de los golpes", sostuvo Sebastián Ligarde.

EL PERDÓN

El año pasado, el actor de "Quinceañera" ya había hablado sobre el tema y comentó que pudo superarlo gracias a un tratamiento psicológico y su fortaleza personal. "Traté de olvidarlo, pasaron muchos años y logré perdonarlo. Ya cuando perdoné, se me quitó el coraje, el dolor y el hecho de que había sido víctima de abuso", dijo en el programa mexicano "El minuto que cambió mi destino: Sebastián Ligarde", del canal Imagen Entretenimiento..

Sebastian Ligarde ha participado en más de 50 producciones entre el cine y la televisión, donde resaltan sus participaciones en roles antagónicos. Por otro lado, en 2014 contrajo matrimonio con el abogado, Jorge López. Un año antes, reveló su orientación sexual: "soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza", señaló.

Sebastián Ligarde confesó su homosexualidad en el 2013 y, al año siguiente, contrajo matrimonio con Jorge López. | Fuente: Facebook / Sebastián Ligarde

Te sugerimos leer