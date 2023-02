Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas, es intervenida por complicaciones derivadas de cáncer de ovario. | Fuente: Instagram

Sara Carbonero, esposa del exfutbolista Iker Casillas, sufrió una recaída debido a las complicaciones que tuvo por el cáncer de ovario que fue diagnosticado en su cuerpo en mayo del 2019.

De acuerdo con la prensa española, la periodista de 37 años fue intervenida con urgencia y está recuperándose, sin embargo, fue un susto para la familia ya que la acompañaron hasta la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

Un detalle que alarmó a sus seres queridos fue que el martes 9 de febrero no se presentó en el programa que tiene hace un mes en radio Marca. La familia Casillas Carbonero no ha dado detalles sobre su estado de salud, no obstante, Sara se ha mantenido activa en sus redes sociales en las últimas horas.

Visiblemente afectado, Iker fue fotografiado este miércoles ingresando al centro médico donde se encuentra su esposa y también se mostró molesto por la presencia de la prensa ya que no respetaron la privacidad de la madre de sus hijos.

Este no es el primer contratiempo que vive la pareja ya que, como se recuerda, en el 2019, el ahora empleado en la Fundación del Real Madrid tuvo que enfrentarse a un infarto cuando se entrenaba con su equipo en Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

FINALIZÓ SUS QUIMIOTERAPIAS

La periodista española Sara Carbonero ha anunciado que finalizó las sesiones de quimioterapia que comenzó tras ser operada de un tumor maligno de ovario. "Todo ha ido bien. Su pronóstico ha sido bueno desde el principio", dijeron fuentes cercanas a la periodista a la más reciente edición de la revista ¡Hola!

Pese a que terminó la quimioterapia, Carbonero debe continuar realizándose revisiones médicas periódicas para seguir la evolución de su recuperación.

En mayo del 2019, en un mensaje en su cuenta de la red social Instagram, la periodista explica que el tumor fue detectado en una revisión médica días antes, "cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto", en referencia al infarto que sufrió su marido el pasado 1 de mayo mientras entrenaba con el Oporto en la ciudad portuguesa.

