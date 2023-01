Sam Smith hace una singular petición en Twitter. | Fuente: Instagram

Samuel Frederick Smith, más conocido como Sam Smith, es un cantante y compositor británico responsable de éxitos como “Dancing with a stranger” y “How do you sleep”. De este último tema ha lanzado un videoclip que ha sido elogiado por la crítica y ya cuenta con más de 104 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero Sam Smith no es un cantante cualquiera. Durante una entrevista para The Sunday Times, en octubre del 2017, Smith salió públicamente del clóset y se asumió como una persona de género no binario; es decir, el cantante no se identifica con el género femenino ni con el masculino.

En esta oportunidad, el cantante ha hecho uso de su cuenta personal de Twitter para confirmar su inclinación por el género no binario, y pedirle a sus fanáticos que se refieran a él con el pronombre neutro “they” en vez de “he”. En inglés, el pronombre “they” es uno inclusivo, puesto que puede ser utilizado para referirse a hombres, mujeres y personas de género no binario; mientras que en español la traducción vendría a ser "Elles", término frecuentemente utilizado por la comunidad LGTBIQ+.

“Hoy es un buen día, entonces aquí va. He decidido cambiar mi pronombre a They/Them, luego de una vida entera de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por lo que soy, por dentro y por fuera”, escribió el intérprete de “I’m Not The Only One”.

Asimismo, el cantante aseguró sentirse emocionado y privilegiado por estar rodeado de personas que lo apoyan en su decisión. No obstante, confesó sentirse nervioso de hacer este anuncio, porque suele tener muy presente lo que opinan los demás.

“Entiendo que habrá muchos errores y malentendidos, pero solo les pido que por favor, por favor lo intenten. Espero que puedan verme como yo me veo hoy. Gracias”, escribió y agregó que, por el momento, quiere ser visible y abierto sobre este tema. “Si tienen dudas y se están preguntando qué es lo que todo esto significa, haré mi mejor intento por explicárselos”, aseguró.

En otro tuit, Smith colocó las cuentas de varios activistas y líderes de la comunidad trans y no binaria que lo ayudaron a entender con más claridad este asunto, con el propósito de que sus seguidores visiten sus respectivas redes y se eduquen sobre el tema.

“Los amo a todos. Estoy muy asustado, pero me siento muy libre en este momento. Sean amables”, finalizó.

El tema de Sam Smith 'Stay With Me' ha sido escuchado más de 1 billón de veces. | Fuente: Instagram

EL CASO DE HUNTER SCHAFER

Después de hacerse famosa en las principales pasarelas del mundo de la moda, la joven modelo transgénero Hunter Schafer ha sorprendido al mundo con su primer rol protagónico en la nueva —y polémica— serie de HBO, Euphoria.

Schafer nació bajo el género masculino, pero hoy se define como una persona trans de género no binario, por lo que en su cuenta de Instagram coloca, al igual que Sam Smith, el pronombre “they”, con el objetivo de que sea reconocida dentro de esa palabra.

El personaje que interpreta en la exitosa serie de HBO tiene una historia muy similar a la suya. Jules, a quien ella da vida, es una joven transgénero que empezó su transición desde muy joven y que tiene el apoyo de su padre en dicho camino.

Hunter Schafer y Zendaya interpretan a Jules y Rue en la serie de HBO, 'Euphoria'. | Fuente: Instagram