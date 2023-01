Dustin Diamond interpretó a Screech en la recordada serie 'Salvado por la campana'. | Fuente: Composición/Instagram

Dustin Diamond, actor de “Salvado por la campana”, fue diagnosticado de cáncer en etapa cuatro luego de ser hospitalizado el pasado fin de semana. En Florida, Estados Unidos, la ex estrella infantil acudió de emergencia a un centro de salud tras experimentar fuertes dolores en el cuerpo y malestar general.

Según Entertainment Weekly, el representante de Diamond dio a conocer el diagnóstico de su cliente y aseguró que ya se encuentra recibiendo un tratamiento para el cáncer en etapa avanzada. El panorama que se tiene de su salud no es alentador, por lo que, continuará siendo monitoreado por los médicos durante su internamiento

“Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego averiguaremos cuándo volverá a casa. Para la semana que viene, comprenderemos mucho mejor la gravedad de su afección y los tratamientos que necesitará para sentirse cómodo”, confirmó a la revista.

De momento, Dustin Diamond no ha hecho ninguna publicación oficial respecto a su estado de salud, pero emitirá su declaración cuando tenga en diagnóstico formal. Con 44 años, el recordado Screech de “Salvado por la campana” ingresó al hospital con síntomas graves, debido a que no podía mantenerse consciente.

“Estaba entrando y saliendo de sí, se sentía somnoliento y cansado. Además de todo esto, también tiene herpes, así que ha tenido mucho dolor”, señaló su representante e hizo un pedido a sus seguidores: “Les pedimos a todos que respeten la privacidad de Dustin durante este momento difícil. Se agradece toda la positividad y las oraciones”.

Desde un primer momento, el artista estadounidense Dustin Diamond sabía que un diagnóstico de cáncer era una posibilidad, debido a que antes había encontrado un enorme bulto en su garganta. Además, un reporte TMZ detalló que la preocupación de su entorno se debía a que en su familia hay antecedentes de dicha enfermedad, incluida su madre que falleció de cáncer de seno.

SU CARRERA Y ALTIBAJOS

Dustin Diamond, que encarnó al personaje de Screech Powers, es parte del elenco original de la popular serie noventera "Salvado por la Campana", que tuvo 4 temporadas, e integró el spin-off "Salvado por la Campana: Los años universitarios".

Fue el único miembro del reparto original que no fue llamado para el relanzamiento de la ficción, el año pasado, a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta.

Tras el fin de la serie su vida personal ha pasado por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, Diamond publicó una biografía, "Behind the Bell", en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de elenco, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show. (Con información de EFE)

