Salma Hayek y Cameron Boyce se conocieron durante el rodaje de las cintas de 'Grown Up'. | Fuente: Instagram / Salma Hayek

El 6 de julio de 2019, el mundo del cine enlutó con la repentina muerte de Cameron Boyce, joven actor que a sus 20 años continúa siendo recordado por su papel en “Descendientes”, la exitosa trilogía de Disney.

Su muerte, según el informe forense filtrado semanas después, se debió a una convulsión que sufrió mientras dormía, producto de un ataque de epilepsia. Y tras casi un año del deceso, sus colegas continúan recordándolo con cariño, entre ellos, recientemente, Salma Hayek.

La actriz mexicana conoció a Boyce durante el rodaje de las dos entregas de “Grown Up” y este 28 de mayo decidió recordarlo, a propósito del cumpleaños del actor, quien habría celebrado sus 21 años. Desde su cuenta de Instagram, Hayek compartió una fotografía junto a Cameron y escribió:

“Feliz cumpleaños a mi bello ángel Cameron. Qué privilegio para el mundo que vinieras en un día como hoy. Que tu leyenda viva por siempre”.

HOMENAJE DEL ELENCO DE "JESSIE"

En abril, mediante las videollamadas, los protagonistas de la serie “Jessie” se reunieron para recordar sus mejores momentos en televisión así como para rendirle homenaje a su fallecido colega Cameron Boyce.

El actor compartió escenas con Debby Ryan, Karan Brar, Skai Jackson, Peyton List y Kevin Chamberlain. Todos se conectaron en el vivo "Stars in the House" para recaudar fondos para The Actors Fund. Allí, a casi de un año de la muerte del protagonista de "Descendientes", hablaron sobre su trabajo con el intéprete que dio vida a Luke.

Kevin Chamberlain, quien interpretó a Bertram, se refirió a Cameron Boyce de la siguiente manera: "Cameron era un bailarín increíble. Siempre fue acertado, siempre tenía 10 años. Era realmente una de las personas más amables".

Peyton List, la joven que hizo el papel de Emma, dijo: "Pasamos cada momento juntos. Cameron era un alma asombrosa. Me hizo una mejor persona. Me enseñaba algo todos los días".

Karan Brar confesó que el actor de "Jessie" y "Descendientes" era como su hermano: "Mis padres lo llamaron hijo". Cabe resaltar que el joven se hizo un tatuaje de su fallecido amigo cuando vivían juntos. Fue él quien, el 6 julio del 2019, lo encontró muerto luego de que sufriera un ataque de epilepsia al dormir

