“The Roads Not Taken”, la nueva cinta protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Sally Potter, fue presentada en la edición 70 del Festival Internacional de Berlín. En la cinta también participa la actriz Salma Hayek.

Durante el evento, los actores de la película brindaron una conferencia de prensa y lo que más llamó la atención fueron los halagos que Salma Hayek y Javier Bardem se dieron, en medio de risas.

"Me moría por trabajar contigo y hacerlo con acento mexicano", le dijo Bardem a Salma, quie le contestó: “No me dan muchas oportunidades para hacer papeles en español, y de repente me llega un papel para trabajar con una directora fantástica… y con mi actor favorito del mundo, que es Javier Bardem", expresó la actriz, según citó la revista Hola.

Además, Salma Hayek contó que ambos están unidos por una gran amistad. "¡Está casado con mi mejor amiga!", destacó y, finalmente, recordó que durante el rodaje Bardem llegaba al set diciendo "¡Viva México Cabrones!".

En otro momento, Bardem, que se ha enfrentado al reto de dar vida a un demente, contó que Salma Hayek lo ayudó con el acento mexicano de su personaje en “The Roads Not Taken”.

Hayek también habló sobre su crecimiento profesional y se mostró orgullosa de formar parte de la cinta de Potter, que la llevó una vez más al Festival Internacional de Berlín.

"Vine a Berlín con mi primera película, 'El callejón de los milagros’, y ha sido un milagro llegar hasta aquí. Hoy vuelvo con 'The Roads Not Taken', y no sé qué caminos me han traído hasta aquí, pero sí sé perfectamente cuáles de esos caminos son los que no he tomado", concluyó.

En tanto, Elle Fanning, que interpreta a la hija de Bardem en el filme, reveló que sintió nervios al saber que trabajaría con el actor, que tiene una larga trayectoria.

"Cuando Sally Potter, la directora, me pidió que leyese el guión… Javier ya estaba en el proyecto. Nunca habíamos coincidido, así que obviamente estaba muy nerviosa, porque… ¡es Javier Bardem!", confesó, a lo que el actor dijo: "¡Un monstruo peligroso!".

