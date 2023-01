Ruby Rose, la nueva Batwoman, pudo quedar paralítica por una lesión durante el rodaje de la serie. | Fuente: Instagram / CW

Ruby Rose, actriz que protagoniza la nueva serie "Batwoman", reveló que se sometió a una cirugía después de sufrir un serio accidente en el trabajo, que estuvo a punto de dejarla paralítica.

La también modelo, subió a Instagram, una publicación en la que explicó el terrible suceso. "Para todos los que me están preguntando por mi nueva cicatriz en el cuello, hace un par de meses me comunicaron que necesitaba cirugía de urgencia o corría el riesgo de quedar paralítica", aseguró.

Según Ruby Rose, mientras grababa una escena de acción para "Batwoman", sufrió una hernia discal por lo que estuvieron a punto de seccionarle la espina dorsal. "Tenía dolor crónico y había dejado de sentir los brazos", agregó la exparticipante de "Orange is the New Black".

Ruby Rose subió un video de la operación, el cual puede herir sensibilidades. | Fuente: Instagram

La actriz usó Instagram para agradecer a su cirujano haberle permitido seguir trabajando y "haciendo lo que ama".

VIDEO DE LA OPERACIÓN

Acompañando al texto, Ruby Rose subió un video de la operación ya que, según comentó en tono de broma, quería grabarla porque ha visto un episodio de "Grey's Anatomy" en el que se dejan una toalla dentro del paciente.

Esta no es la primera vez que la protagonista de "Batwoman" se somete a una cirugía. En enero, se sometió a una operación en la espalda por problemas de columna lo que la llevó a estar en silla de ruedas.

Ruby Rose debutará en la serie sobre el personaje de DC Comics en octubre. Además, será parte del 'crossover' Crisis en Tierras Infinitas con sus compañeros del Arrowverso. (Europa Press)

