Bárbara Mori y Eduardo Santamarina en la telenovela mexicana 'Rubí'. | Fuente: Instagram

La telenovela “Rubí”, protagonizada por Bárbara Mori, invadió las pantallas de los hogares mexicanos desde el 2004. La actriz interpretaba a una mujer de clase humilde pero muy hermosa, que buscaba encontrar un hombre millonario para salir de la pobreza.

En esa búsqueda conoce a Alejandro, un joven estudiante de medicina que queda perdidamente enamorado de ella. El interés es mutuo, no obstante, cuando Rubí se entera de que todavía no es un médico oficial y que tampoco es rico, decide dejarlo.

Fue así que Eduardo Santamarina (Alejandro) se hizo conocido en todo Latinoamérica, pues la telenovela mexicana tuvo un éxito inesperado. Sebastián Rulli y Marlene Favela también formaban parte de la recordada producción de televisa.

15 años después del estreno de la novela, Santamarina, quien ahora es parte del elenco de la nueva temporada de “El Señor de los Cielos”, ha hecho una serie de polémicas revelaciones sobre su pasado. El actor ha contado que una de las adicciones más fuertes que tuvo que superar fue su problema con el alcohol, uno que inició cuando tenía apenas 15 años de edad.

"Siempre el principio de la película es muy bonito y sí me divertí, yo no digo que no, pero el final de la película es terrible porque tocas fondo, es una enfermedad", reconoció el actor en el programa Sale el Sol.

INFIDELIDADES

Su adicción al alcohol es solo parte de una serie de revelaciones que el actor ha realizado ante cámaras, pues hasta confesó que le fue infiel a sus exparejas, antes de que contrajera matrimonio con Mayrín Villanueva.

Asimismo, el actor reveló que no solo engañaba a su esposa, sino que no se protegía durante estos encuentros sexuales, que no recuerda en su totalidad debido al alcohol.

"A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada", dijo la expareja de la actriz Italí Cantoral, con quien tuvo dos hijos: Roberto y Eduardo.

