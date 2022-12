Rubén Blades felicita a Ania y Amy Gutiérrez por el lanzamiento de 'Cómo le explico' en versión salsa. | Fuente: Composición

Tras es estreno de la versión salsa de “Cómo le explico”, tema de Ania y Amy Gutiérrez, el artista panameño Rubén Blades, no dudó en felicitar a sus colegas por el éxito que ha tenido la canción.

“Felicidades a nuestra amiga peruana Ania, que lanzó su sencillo ‘Cómo le explico’ en versión salsa junto a Amy Gutiérrez”, escribió el autor de ‘Pedro Navaja’. Este tuit fue re compartido por las cantantes peruanas quienes no dudaron en agradecerle el saludo.

“Que honor tan grande, maestro”, publicó la intérprete de “Alguien”. Por otro lado, su compañera se mostró agradecida por el respaldo que le da un exponente internacional de la salsa.

Al ser la primera vez cantando este género, Ania confesó que no tiene miedo de seguir en este rubro si se lo propone: “Ahora que lo he hecho me da ganas de seguir explorando en la salsa, y conocer más allá del pop urbano”, sostuvo.

PROCESO DE CREACIÓN

“Cómo te explico” cuenta la mala experiencia de Ania en el amor y como una especie de catarsis, la cantante reveló que escribirla fue botar todo aquello que no podía explicar con palabras:

“Estaba en un campamento de composición en el 2019 y acababa de pasar por una ruptura amorosa intensa y me dije: ‘Necesito votar todo esto’ y no la había terminado de escribir en Bogotá y la terminé aquí. La idea de hacer esta canción fue buscando las palabras adecuadas y no necesariamente de decirlo como buena gente”, agregó.

Para convertirlo en salsa urbana, Amy Gutiérrez recordó cómo fue que se dio su junte para lanzar esta nueva versión y destacó que, gracias a Instagram, esto fue posible:

“Nos hemos conocido de vista, pero nunca hemos compartido en persona, recién con la canción fue una sorpresa y encontré una amiga más que una colega. Me encanta la canción, todo lo coordinamos por un DM de Instagram y nació la propuesta de hacerla en salsa. Estoy satisfecha con el trabajo que se ha hecho”, contó la salsera.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer