Marie Fredriksson: El emotivo mensaje de Per Gessle para despedir a su compañera de Roxette | Fuente: Roxette

La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, famosa por ser la vocalista del conocido dúo pop Roxette, falleció a los 61 años. Per Gessle, su compañero musical en la famosa agrupación, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que resaltó sentirse honrado de haberla conocido y compartir junto a ella el éxito "de sueños imposibles".

"El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamas serán las mismas", escribió en su cuenta de Twitter.

El dúo pop sueco Roxette se formó en 1984 con Fredriksson y Per Gessle como sus integrantes. En 2002, la intérprete de "It must have been love" fue diagnosticada con un tumor cerebral que la llevó a estar casi dos años fuera de los escenarios.

En 2004, lanzó su primer álbum como solista, con temas de su autoría y otras canciones que hablaban sobre lo que vivió durante su tratamiento contra el cáncer.

En 2011, Fredriksson y Gessle anunciaron su reunión, lanzando dos discos: "Charm Schoool" y "Travelling". Este encuentro duró poco y Marie regresó a sus shows en solitario. En 2016, la cantante canceló su gira por problemas de salud. En 2017, la cantante lanzó "Alone Again", una canción estilo jazz que le recuerda a su juventud.

Te sugerimos leer