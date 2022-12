Rosalía se enfrentó en redes al partido Vox tras las elecciones generales en España | Fuente: EFE

La cantante Rosalía ha incendiado las redes sociales esta vez no con su música, sino con un mensaje político contra el partido español de ultraderecha Vox que ya acumula más de 67.000 retuits, 204.000 me gusta y 11.000 respuestas."Fuck Vox" ("Que se joda Vox"), publicado por la artista en Twitter, ha suscitado diferentes reacciones: desde el grupo musical Delaporte, que ha apoyado a la catalana, hasta la creación de la etiqueta "#FuckRosalía", utilizada por los simpatizantes de Vox.Tras las elecciones generales en España del pasado domingo, la artista compartió su opinión sobre el ascenso del partido liderado por Santiago Abascal, que no ha tardado en responder a través de la misma red."Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria", ha replicado Vox, parafraseando a Ramiro Ledesma, cofundador de Falange Española de las JONS, formación de extrema derecha ligada al franquismo.

No es la primera que Vox o dirigentes de ese partido emplean citas de este falangista para sus mensajes y el propio Santiago Abascal pronunció esta misma frase, esta vez calcada a la pronunciada por Ledesma, en el debate electoral a cinco que se televisó el pasado 4 de noviembre.De hecho, Ramiro Ledesma se ha convertido en tendencia en Twitter España en las últimas horas, con miles de mensajes que le han aupado a la quinta posición de los temas más comentados del momento, hasta desplazar a Rosalía al undécimo puesto.Días después del lanzamiento de su último sencillo, "A Palé", Rosalía ha desatado así la polémica desde Estados Unidos, donde el domingo actuó en el festival Astroworld de Houston.Su hilo se ha llenado de frases de apoyo y de rechazo, casi a partes iguales, y de memes que recurren al humor para participar en la conversación tuitera. EFE

