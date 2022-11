El actor y esposo de la conductora Gaby Crassus falleció tras enfermar de COVID-19. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Rodrigo Mejía falleció unas semanas después de haber contraído la COVID-19 al igual que su padre, don Salvador, quien también murió por complicaciones de la enfermedad. A través de las redes sociales, Gaby Crassus dedicó un emotivo mensaje a su esposo y padre de sus hijos.

Inicialmente, el fallecimiento de la estrella de “Cuidado con el Ángel” y su progenitor fue confirmada por su hermano Salvador en su cuenta oficial de Twitter. “Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron”, indicó el periodista.

A las horas, la conductora de televisión Gaby Crassus compartió una publicación desde Instagram que escribió en medio del duelo por su difunto esposo. “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas...”, se lee en la leyenda de una fotografía de ambos.

“Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto... Amor, dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen”, agregó la ahora viuda de Rodrigo Mejía.

En ese sentido, la presentadora de TV Azteca agradeció al fallecido actor por otorgarle “12 años de puro amor y felicidad” y ser un gran padre para sus dos hijos. El pasado 12 de febrero, Gaby Crassus y Rodrigo Mejía cumplían un nuevo aniversario de noviazgo, pero nunca llegaron a celebrarlo en pareja.

“Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre”, finalizó Crassus.

Luchó contra la COVID-19 hasta el final

A finales del pasado enero, Rodrigo Mejía y su padre fueron hospitalizados por complicaciones tras dar positivo al nuevo coronavirus. “Dando la batalla contra la COVID-19”, escribió su hermano el pasado 9 de febrero como parte de las actualizaciones de su estado de salud y con mucha esperanza de verlo de vuelta.

El artista mexicano de 45 años se dio a conocer por telenovelas exitosas de Televisa, como “Cuidado con el Ángel”, “Fuego en la sangre”, “El secreto oculto”, “Mundo de fieras”, entre otras más. En el 2012, se casó con Gaby Crassus, conductora de TV Azteca, y tuvo dos hijos como fruto de su matrimonio.

