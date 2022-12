Robert Pattinson encarnará a Batman en el cine, según diversos medios estadounidenses. | Fuente: Composición

Sorpresa para los fanáticos de DC Comics. El actor Robert Pattinson sería el elegido para interpretar a Batman en la pantalla grande, segun revelan diversos medios estadounidenses.

El intérprete encarnaría a Bruce Wayne en la película "The Batman" (2021), la cual pertenecerá al Universo Cinematográfico de DC Comics y será dirigida por Matt Reves ("El planeta de los simios: Confrontación").

Fue la revista Variety la que reveló que Robert Pattinson fue elegido para reemplazar a Ben Affleck como Batman en el cine, sin embargo, el portal Deadline señala que el actor Nicholas Hoult también es candidato para ser el hombre murciélago.

Aún no se conoce que repercución tendrá esta decisión en el Universo Cinematográfico de DC Comics, debido a que Ben Affleck dio vida a Batman en las películas "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Escuadrón suicida" y "Liga de la Justicia". Además, ya se encuentra en producción la secuela de "Wonder Woman".

Robert Pattinson saltó a la fama por interpretar a Edward Cullen en las películas de la saga de "Crepúsculo". Además, es recordado por participar en la cuarta entrega de "Harry Potter".

¿QUÉ PASÓ CON BEN AFFLECK?

¿Motivo de celebración o de preocupación? Ben Affleck ─que se puso la capucha del Caballero de la Noche desde la cinta "Batman v Superman" (2016)─ no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves.

Han pasado varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si el ganador del Oscar estaría o no al frente de esta película.

El portal especializado Deadline informó que Ben Affleck no encabezará el reparto ya que esta película, que se titulará "The Batman" y se estrenará el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.

El actor y director de cine confirmó esta noticia en su cuenta de Twitter. "Emocionado por 'The Batman' en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad", escribió en la red social.

Ben Affleck interpretó al superhéroe en las cintas "Batman v Superman" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Liga de la Justicia" (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

El doble ganador del Oscar (mejor guion por "Good Will Hunting" y mejor película por "Argo") se queda así fuera de un proyecto que, inicialmente, iba a dirigir y protagonizar.

A la espera de que se confirme quién será la estrella de esta nueva cinta, sí se sabe que en la silla de director se sentará Matt Reeves, cuya filmografía incluye filmes como "Cloverfield" (2008), "Let Me In" (2010), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017). (EFE)

Te sugerimos leer